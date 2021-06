Assocarta: essenzialità riduce perdite settore in 2020, in recupero i primi mesi 2021 (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu. (Adnkronos) - "Terzo produttore europeo di carte e cartoni dopo Germania e Svezia con 8,5 mln ton, pari al 10% dei volumi realizzati nell'area, l'Italia è primo produttore europeo nel settore igienico-sanitario con 1,6 mln ton (+2,5% 2020/2019), pari al 20,4% dei volumi europei; secondo utilizzatore europeo di carte da riciclare dopo la Germania: 5,7 mln ton (+2,9% 2020/2019) utilizzate nel processo produttivo, pari all'11% dei volumi europei; terzo produttore europeo di carta e cartone da imballaggio: 4,8 mln ton (+4,7% 2020/2019); 10% dei volumi europei". Sono questi i risultati dell'industria cartaria ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu. (Adnkronos) - "Terzo produttore europeo di carte e cartoni dopo Germania e Svezia con 8,5 mln ton, pari al 10% dei volumi realizzati nell'area, l'Italia è primo produttore europeo neligienico-sanitario con 1,6 mln ton (+2,5%/2019), pari al 20,4% dei volumi europei; secondo utilizzatore europeo di carte da riciclare dopo la Germania: 5,7 mln ton (+2,9%/2019) utilizzate nel processo produttivo, pari all'11% dei volumi europei; terzo produttore europeo di carta e cartone da imballaggio: 4,8 mln ton (+4,7%/2019); 10% dei volumi europei". Sono questi i risultati dell'industria cartaria ...

Advertising

TV7Benevento : Assocarta: essenzialità riduce perdite settore in 2020, in recupero i primi mesi 2021 (3)... - TV7Benevento : Assocarta: essenzialità riduce perdite settore in 2020, in recupero i primi mesi 2021 (2)... - TV7Benevento : Assocarta: essenzialità riduce perdite settore in 2020, in recupero i primi mesi 2021... -

Ultime Notizie dalla rete : Assocarta essenzialità Industria cartaria, l'essenzialità riduce le perdite nel 2020: in recupero i primi mesi del 2021 Ieri (24 giugno) a margine dell'assemblea privata dei soci di Assocarta il presidente Lorenzo Poli ha presentato i risultati dell'industria cartaria italiana e il suo posizionamento in Europa, nonostante la crisi pandemica. Terza produttrice europea di carte e ...

Industria cartaria, l'essenzialità riduce le perdite nel 2020: in recupero i primi mesi del 2021 Ieri (24 giugno) a margine dell'assemblea privata dei soci di Assocarta il presidente Lorenzo Poli ha presentato i risultati dell'industria cartaria italiana e il suo posizionamento in Europa, nonostante la crisi pandemica. Terza produttrice europea di carte e ...

Assocarta: essenzialità riduce perdite settore in 2020, in recupero i primi mesi 2021 Metro Ieri (24 giugno) a margine dell'assemblea privata dei soci diil presidente Lorenzo Poli ha presentato i risultati dell'industria cartaria italiana e il suo posizionamento in Europa, nonostante la crisi pandemica. Terza produttrice europea di carte e ...Ieri (24 giugno) a margine dell'assemblea privata dei soci diil presidente Lorenzo Poli ha presentato i risultati dell'industria cartaria italiana e il suo posizionamento in Europa, nonostante la crisi pandemica. Terza produttrice europea di carte e ...