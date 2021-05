Tragedia della funivia: 14 vittime, unico superstite un bimbo di 5 anni. Avviate le indagini (Di lunedì 24 maggio 2021) Stresa, 24 mag – Si aggrava il bilancio della Tragedia della funivia del Mottarone: sono 14 le vittime – tra cui due bambini -, un altro bimbo è l’unico superstite. Ieri in tarda mattinata nella zona intorno a Stresa, in provincia di Verbania (Piemonte), si è staccato un cavo della funivia Stresa-Mottarone e la cabina, con a bordo 15 persone, è precipitata nel vuoto. Ora la procura di Verbania, che ha disposto il sequestro dell’impianto, dovrà far luce su quanto accaduto. Tragedia della funivia del Mottarone: 14 vittime, un bimbo di 5 anni unico superstite Nel terribile incidente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 24 maggio 2021) Stresa, 24 mag – Si aggrava il bilanciodel Mottarone: sono 14 le– tra cui due bambini -, un altroè l’. Ieri in tarda mattinata nella zona intorno a Stresa, in provincia di Verbania (Piemonte), si è staccato un cavoStresa-Mottarone e la cabina, con a bordo 15 persone, è precipitata nel vuoto. Ora la procura di Verbania, che ha disposto il sequestro dell’impianto, dovrà far luce su quanto accaduto.del Mottarone: 14, undi 5Nel terribile incidente ...

