Luce è il primo adottato. Tremila famiglie in coda per i cagnolini sequestrati (Di lunedì 24 maggio 2021) TRECASTELLI - Si chiama Luce il primo cagnolino dell'allevamento di Trecastelli adottato ieri da una famiglia di Osimo. Si tratta di un chihuahua che finalmente ha visto la Luce in fondo al tunnel, in ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 24 maggio 2021) TRECASTELLI - Si chiamailcagnolino dell'allevamento di Trecastelliieri da una famiglia di Osimo. Si tratta di un chihuahua che finalmente ha visto lain fondo al tunnel, in ...

