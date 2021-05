Le indagini sulla tragedia del Mottarone, i punti oscuri: dallo strappo della fune al freno che non ha funzionato. I dubbi sull’ultima revisione nel 2016 e il controllo del 2020 (Di lunedì 24 maggio 2021) sulla tragedia della funivia Stresa-Mottarone, in seguito alla quale la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo, ci sono una serie di interrogativi cui le indagini dovranno dare una risposta. Perché la fune si è strappata? Perché il freno di sicurezza non ha funzionato come doveva? La vicenda nasce dalla somma di questi due fattori. La fune traente – quella su cui viaggiava la cabina – si è strappata e su quella portante non è scattato il blocco di sicurezza. Le morse avrebbero dovuto attivarsi subito, bloccando l’impianto. Invece non lo hanno fatto: arrivata a poco più di cento metri dal Mottarone, la cabina ha iniziato a scivolare indietro, verso il Lago Maggiore, senza ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 maggio 2021)funivia Stresa-, in seguito alla quale la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo, ci sono una serie di interrogativi cui ledovranno dare una risposta. Perché lasi è strappata? Perché ildi sicurezza non hacome doveva? La vicenda nasce dalla somma di questi due fattori. Latraente – quella su cui viaggiava la cabina – si è strappata e su quella portante non è scattato il blocco di sicurezza. Le morse avrebbero dovuto attivarsi subito, bloccando l’impianto. Invece non lo hanno fatto: arrivata a poco più di cento metri dal, la cabina ha iniziato a scivolare indietro, verso il Lago Maggiore, senza ...

