Ho paura Eitan | 5 anni unico sopravvissuto

(Di lunedì 24 maggio 2021) Una tranquilla domenica di fine pandemia si è trasformata in tragedia a Stresa sul lago Maggiore. Un cavo della funivia che porta fino a 1500 metri di altezza sul Mottarone Segui su affaritaliani.it

Corriere della Sera

Ho" La famiglia distrutta era composta da Amit Biran , 30enne, dalla moglie Tal Peleg Biran ,... Con loro, oltre al figlio più grande, c'erano anche Itshak Cohen, 81enne, nonno di Tal ...invece è arrivato cosciente in ospedale. Prima di operarlo è stato necessario sedarlo perché urlava e si disperava. "Lasciatemi stare, ho". È l'unico sopravvissuto della tragedia. ...Impossibile realizzare un intervento chirurgico in quelle condizioni. Eitan, invece, è entrato in sala operatoria dopo essere stato sedato. "Lasciatemi stare, ho paura" avrebbe detto ai medici mentre ...Il bimbo di 6 anni, che ha perso l'intera famiglia, è tuttora ricoverato all'ospedale Regina Margherita di Torino.