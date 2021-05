Eurovision 2021: la Francia lascia cadere le accuse contro i Maneskin e batte in ritirata (Di lunedì 24 maggio 2021) Tutto è bene quel che finisce bene: dopo la rosicata della Francia per la vittoria dei Maneskin all’Eurovision 2021 con tanto di accusa e richiesta di squalifica, le accuse contro la band sembrano essere definitivamente cadute. E’ quanto apprendiamo su Open.online, che cita una notizia fresca come le baguette francesi arrivata direttamente da Le Parisien: La Francia adesso ci ripensa. Dopo essere arrivata seconda all’Eurovision, e aver accusato i vincitori, i Maneskin, di aver fatto uso di cocaina durante la diretta, ha deciso che «non intende sporgere denuncia». La notizia, riportata da Le Parisien, arriva da Delphine Ernotte, patron di France Televisions, che gestisce la delegazione francese. fonte: open.online Delphine ... Leggi su trashblog (Di lunedì 24 maggio 2021) Tutto è bene quel che finisce bene: dopo la rosicata dellaper la vittoria deiall’con tanto di accusa e richiesta di squalifica, lela band sembrano essere definitivamente cadute. E’ quanto apprendiamo su Open.online, che cita una notizia fresca come le baguette francesi arrivata direttamente da Le Parisien: Laadesso ci ripensa. Dopo essere arrivata seconda all’, e aver accusato i vincitori, i, di aver fatto uso di cocaina durante la diretta, ha deciso che «non intende sporgere denuncia». La notizia, riportata da Le Parisien, arriva da Delphine Ernotte, patron di France Televisions, che gestisce la delegazione francese. fonte: open.online Delphine ...

