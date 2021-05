Clarkson’s Farm – La fattoria Clarkson: Jeremy Clarkson cambia vita in una nuova serie tv (Di lunedì 24 maggio 2021) L’irriverente Jeremy Clarkson sbarca su Prime Video con una nuova serie in tv: ora saluta le auto e si dedica alla sua immensa fattoria. “Date un’occhiata oltre la siepe, alla fattoria Clarkson’s”. Il conduttore inglese Jeremy Clarkson passa dalle incredibili automobili di Top Gear e The Grand Tour alla vita di campagna in Clarkson’s Farm – La fattoria Clarkson. La nuova serie TV, in arrivo su Amazon Prime Video, lo vedrà in ruoli del tutto inaspettati, alle prese con le mille difficoltà di una ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 24 maggio 2021) L’irriverentesbarca su Prime Video con unain tv: ora saluta le auto e si dedica alla sua immensa. “Date un’occhiata oltre la siepe, alla”. Il conduttore inglesepassa dalle incredibili automobili di Top Gear e The Grand Tour alladi campagna in– La. LaTV, in arrivo su Amazon Prime Video, lo vedrà in ruoli del tutto inaspettati, alle prese con le mille difficoltà di una ...

