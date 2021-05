Campari | Kunze-Concewitz | “Per acquisizioni puntiamo a marchi premium in USA e Asia”

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 24 maggio 2021) (Teleborsa) – “Inabbiamo costruito un apparato in grado di gestire un fatturato molto più grande di quello attuale.con un’attenzione particolare a Stati Uniti e“. Per Bob, CEO della società che produce bevande analcoliche e alcoliche, lerimangono “un’opportunità” e conferma, in un’intervista alla Stampa, che ne potrebbero arrivare altre in futuro. Tra le più recenti c’è stata quella di Tannico (portale di e-commerce specializzato nella vendita di vini italiani ed esteri, distillati, birre artigianali e champagne), che secondo il CEO ha dato una spinta fondamentale alle capacità didi vendere sul web. “In un anno siamo passati da zero al 2% delle vendite. Per ...