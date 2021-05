Aka7even rivela | “Sono stato in coma | per i medici non mi sarei più svegliato”

(Di lunedì 24 maggio 2021)è rimasto inper sette giorni Sabato scorso, in occasione di una nuova puntata di Verissimo la padrona di casa Silvia Toffanin ha invitato i finalisti della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Tra questi anche il giovane cantanteche ha parlato di un terribile momento vissuto anni fa. Gi° all’interno del talent show aveva parlato delma nel programma del sabato pomeriggio la padrona di casa gli ha fatto svelare altri retroscena. “Idicevano che non avrei dato segni di vita”, ha reso noto l’ex allievo di canto, dopo aver detto di esseresette giorni in. La madre però non ha mai smesso di pensare che il figlio prima o poi si sarebbe. E per sua fortuna così è ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Aka7even rivela

Kontrokultura

e la malattia Nell'appuntamento andato in onda nella giornata di ieri, per quanto riguarda Verissimo, sono stati ospiti tutti e quattro i finalisti di Amici, ed ovviamente tra loro c'era ...' Quando ero piccolo sono stato in coma sette giorni per un'encefalite':si racconta in un'intervista a cuore aperto nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Il cantante, arrivato fino alla fase finale di Amici , ha rivelato di aver vissuto un ...Dopo l'uscit da Amici 20 i concorrenti sono stati sommersi dalla notorietà e ultimamente si parla solo di loro: Deddy ieri notte decide di fare un annuncio ...Aka7even fa una gaffe in una diretta con Deddy su instagram: "Ho urlato come una che**a” Aka7even e Deddy hanno fatto una diretta instagram a mezzanotte ...