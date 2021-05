Verona, Bessa: “Contro il Napoli è una partita importante, ma cercheremo di conquistare i tre punti” (Di domenica 23 maggio 2021) A pochi minuti dall’inizio del match Napoli-Verona, Daniel Bessa è intervenuto ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato: “Ogni domenica è un branco di prova per noi. Dobbiamo dimostrare sempre il nostro valore. Oggi è un palcoscenico importante, cercheremo di entrare in campo dando il massimo come sempre per conquistare i tre punti”. Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 maggio 2021) A pochi minuti dall’inizio del match, Danielè intervenuto ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato: “Ogni domenica è un branco di prova per noi. Dobbiamo dimostrare sempre il nostro valore. Oggi è un palcoscenicodi entrare in campo dando il massimo come sempre peri tre”.

Advertising

zazoomblog : Verona Bessa: “Contro il Napoli è una partita importante ma cercheremo di conquistare i tre punti” - #Verona… - gilnar76 : Verona, Bessa: “Contro il # ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VERONA - Bessa: 'Dobbiamo provare a dare il massimo come sempre e cercare i tre punti' - susydigennaro : RT @napolimagazine: VERONA - Bessa: 'Dobbiamo provare a dare il massimo come sempre e cercare i tre punti' - apetrazzuolo : VERONA - Bessa: 'Dobbiamo provare a dare il massimo come sempre e cercare i tre punti' -