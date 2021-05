Vaccini, Pfizer e AstraZeneca molto efficaci per il ceppo indiano (Di domenica 23 maggio 2021) Secondo uno studio britannico condotto dalla Public Health England, i Vaccini contro il coronavirus Pfizer e AstraZeneca sono “altamente efficaci”, dopo due dosi, contro la variante identificata in India. Il vaccino Pfizer, riferisce la Bbc, è risultato essere efficace all’88% nel fermare la malattia sintomatica derivante dal ceppo indiano due settimane dopo la seconda dose. il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 23 maggio 2021) Secondo uno studio britannico condotto dalla Public Health England, icontro il coronavirussono “altamente”, dopo due dosi, contro la variante identificata in India. Il vaccino, riferisce la Bbc, è risultato essere efficace all’88% nel fermare la malattia sintomatica derivante daldue settimane dopo la seconda dose. il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

