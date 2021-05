Superbike, successo di Redding in Gara-2 ad Aragon. Rea e Lowes sul podio (Di domenica 23 maggio 2021) Superbike, Scott Redding ha vinto la Gara-2 del GP di Aragon. Sul podio di questa prova Jonathan Rea e Sam Lowes. Aragon (SPAGNA) – Riscatto Ducati in Gara-2 del GP di Aragon. Dopo il successo nel primo appuntamento di Jonathan Rea, Scott Redding è riuscito nella seconda Gara della stagione a sfruttare il jolly gomme per conquistare il successo. Il britannico, infatti, su un asfalto umido è riuscito con le slick a precedere sul traguardo le Kawasaki di Jonathan Rea e Alex Lowes. Gara di Rea in rimonta – Una Gara per Rea che è stata in rimonta. Al secondo giro, infatti, Gerloff è entrato in modo molto duro tanto ... Leggi su newsmondo (Di domenica 23 maggio 2021), Scottha vinto la-2 del GP di. Suldi questa prova Jonathan Rea e Sam(SPAGNA) – Riscatto Ducati in-2 del GP di. Dopo ilnel primo appuntamento di Jonathan Rea, Scottè riuscito nella secondadella stagione a sfruttare il jolly gomme per conquistare il. Il britannico, infatti, su un asfalto umido è riuscito con le slick a precedere sul traguardo le Kawasaki di Jonathan Rea e Alexdi Rea in rimonta – Unaper Rea che è stata in rimonta. Al secondo giro, infatti, Gerloff è entrato in modo molto duro tanto ...

