Studio Gb | Pfizer e Astrazeneca efficaci contro la variante indiana

Secondo uno studio britannico condotto dalla Public Health England, i vaccini contro il coronavirus Pfizer e AstraZeneca sono "altamente efficaci", dopo due dosi, contro la variante identificata in India.

Secondo uno studio della Sanità pubblica britannica, i vaccini Pfizer e AstraZeneca sono "altamente efficaci", dopo due dosi, contro la variante indiana del coronavirus. Il vaccino Pfizer è risultato essere efficace all'88% contro la malattia sintomatica causata dalla variante B.1.617.2, mentre AstraZeneca è risultato efficace al 60%.