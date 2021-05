'Striscia la Notizia', Shaila e Mikaela da record: sono le veline più longeve di sempre (Di domenica 23 maggio 2021) Il 12 giugno Shaila e Mikaela finiranno il loro mandato a 'Striscia la Notizia' , segnando il record storico di 903 puntate in quattro edizioni. Intanto Lunedì 24 maggio diventano ufficialmente le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 23 maggio 2021) Il 12 giugnofiniranno il loro mandato a 'la' , segnando ilstorico di 903 puntate in quattro edizioni. Intanto Lunedì 24 maggio diventano ufficialmente le ...

