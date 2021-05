Stefania Orlando, lo scherzo delle Iene non va in onda (Di domenica 23 maggio 2021) Stefania Orlando, una delle protagoniste del Grande Fratello Vip, dell’edizione appena passata, una volta uscita dalla casa, è stata spesso ospite, in diversi programmi tivù, e in tanti, la vorrebbero, alla conduzione di un programma tutto suo. Stefania Orlando al Grande Fratello VipAll’uscita dalla casa del Gf Vip, alcuni concorrenti, tra cui Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli, sono state vittime degli scherzi delle Iene. Tra le vittime, anche Stefania Orlando, il cui scherzo, però, non è stato mandato in onda dalla produzione. Già da tempo, girava la voce, che l’ex gieffina, era stata vittima dello scherzo, ed i fan, aspettavano di vederlo in televisione. La ... Leggi su formatonews (Di domenica 23 maggio 2021), unaprotagoniste del Grande Fratello Vip, dell’edizione appena passata, una volta uscita dalla casa, è stata spesso ospite, in diversi programmi tivù, e in tanti, la vorrebbero, alla conduzione di un programma tutto suo.al Grande Fratello VipAll’uscita dalla casa del Gf Vip, alcuni concorrenti, tra cui Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli, sono state vittime degli scherzi. Tra le vittime, anche, il cui, però, non è stato mandato indalla produzione. Già da tempo, girava la voce, che l’ex gieffina, era stata vittima dello, ed i fan, aspettavano di vederlo in televisione. La ...

Advertising

Simona57441016 : @MediasetPlay @Parpiglia E Stefania orlando? L' ho guardato per lei!!!?? - limitless271828 : @MediasetPlay Non si nota proprio che avete tagliato la persona che più ha fatto ridere e divertire in quell'episod… - lauracivitelli : @MediasetPlay Mediaset già l’app fa cagare, non mi sembra il caso di tagliare pure Stefania Orlando ?? - MarziaCarlino : RT @Ekhogale: Alexa play Legami al Letto di Stefania Orlando - Ekhogale : Alexa play Legami al Letto di Stefania Orlando -