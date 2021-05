Sentiero degli Dei: Cnsas e elisoccorso 118 soccorrono ferito (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania interviene, con il 118, per soccorrere un ferito in Costa d’Amalfi. Il Cnsas fa sapere: “Siamo stati allertati poco dopo le 13 dai Carabinieri di Amalfi per un intervento sul Sentiero degli Dei. Un uomo di 64 anni, originario di Fiuggi (Frosinone) ha allertato i soccorsi per un infortunio ad una gamba occorso mentre era in escursione lungo il Sentiero, a qualche chilometro da Nocelle. Immediata la partenza dell’Elicottero dell’elisoccorso 118 di Salerno e delle squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (Cnsas). Il Tecnico di elisoccorso che era a bordo dell’elicottero è stato calato insieme con il medico nei pressi ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania interviene, con il 118, per soccorrere unin Costa d’Amalfi. Ilfa sapere: “Siamo stati allertati poco dopo le 13 dai Carabinieri di Amalfi per un intervento sulDei. Un uomo di 64 anni, originario di Fiuggi (Frosinone) ha allertato i soccorsi per un infortunio ad una gamba occorso mentre era in escursione lungo il, a qualche chilometro da Nocelle. Immediata la partenza dell’Elicottero dell’118 di Salerno e delle squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (). Il Tecnico diche era a bordo dell’elicottero è stato calato insieme con il medico nei pressi ...

La BBC rende omaggio al ‘Sentiero dei Parchi’ italiano greenMe.it Intervento sul sentiero degli Dei del CNSAS e dell’elisoccorso 118 Siamo stati allertati poco dopo le 13.00 dai Carabinieri di Amalfi (SA) per un intervento sul Sentiero degli Dei. Un uomo, M.T. di 64 anni, originario di Fiuggi ...

