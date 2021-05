Advertising

ireneritagiorda : RT @iltirreno: ?? Scandalo concerie, così Enrico Rossi sulla legge 'pro-Cuoio' ?? l'intervista di Mario Neri - Serafin35214639 : RT @GonnelliLuca: Cioè ,lui di che partito era? Scandalo concerie, Rossi: la Toscana infangata dal Pd - GonnelliLuca : Cioè ,lui di che partito era? Scandalo concerie, Rossi: la Toscana infangata dal Pd - iltirreno : ?? Scandalo concerie, così Enrico Rossi sulla legge 'pro-Cuoio' ?? l'intervista di Mario Neri - Blitiri1 : RT @francofontana43: Concerie, scandalo sui fanghi tossici: il muro di gomma del Pd Toscano Riccardo Chiari, @ilmanifesto -

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo concerie

Il Manifesto

Il Pd toscano rischia di saltare per l'inchiesta sui fanghi di scarto delledella regione guidata dal dem Eugenio Giani . A un mese dallotutti i dem toccati dallorestano al loro posto. Come se la cosa non li riguardasse. Non si è mossa di un ......del Gruppo Movimento 5 Stelle e neo commissaria della Commissione di Inchiesta sullodegli ...che siamo l'unico gruppo politico che non ha preso contributi elettorali dal settore delle...L'intervista all'ex presidente della Regione: «La norma pro-Cuoio era una bozza tecnica. Io a Pieroni dissi: "Così fate una cazzata"» «La giunta non ha mai neppure discusso una proposta di delibera pe ...A più di un mese dall’intervento della magistratura, resiste il muro di gomma alzato dall’egemone Pd toscano davanti all’inchiesta che vede indagati sul fronte politico l’ormai ex capo di gabinetto de ...