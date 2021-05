Precipita funivia Mottarone | otto vittime

Advertising

TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - Agenzia_Ansa : FLASH | Precipita funivia Mottarone, almeno 4 vittime. Vigili del fuoco e soccorso alpino sul posto, forse coinvolti bimbi #ANSA - sole24ore : Piemonte, precipita cabina della funivia del #Mottarone: almeno 9 morti e 2 feriti - VaLsaSsInaNews1 : TRAGEDIA IN PIEMONTE: PRECIPITA LA FUNIVIA STRESA-MOTTARONE, VITTIME - - SIS_118 : RT @BalzanelliMario: Tragico incidente in Piemonte. Precipita una cabina della funivia. Perdono la vita numerose vittime. Vicinanza alle fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita funivia

: riattivata nel 2016 dopo due anni di stop Un'altra lunga chiusura si era verificata alla fine degli anni '90. Nel luglio 2001 si era bloccata, in quel caso nel primo tratto dopo la ...La tragedia colpisce in una splendida domenica di vacanza, davanti a un panorama mozzafiato: cede un cavo e laStresa - Mottaronein mezzo al bosco. Il bilancio appare subito gravissimo: almeno 9 morti, e due bambini gravissimi, trasportati in eliambulanza in ospedale. Funivie precipitate: ...Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "La notizia della #funivia precipitata tra Stresa e #Mottarone ci lascia senza parole. Un'immane tragedia, con almeno 9 persone decedute e con feriti in gravi condizioni.L'incidente della funivia di Stresa ha una lunga serie di precedenti che purtroppo hanno avuto un bilancio tragico in vite umane. In Italia, in particolare, si ricordano le due tragedie del Cermis, qu ...