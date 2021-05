Napoli, DeMa ricorda la strage di Capaci: “Falcone mio idolo” (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNel lontano 23 maggio del 1992 ebbe luogo la nota strage di Capaci dove persero la vita Giovanni Falcone, la moglie ed i membri della scorta. Un tragico avvenimento che viene ricordato ogni anno in questa mesta ricorrenza. Sono trascorsi dunque 29 anni da quel fatidico momento. Falcone insieme a Borsellino sono i simboli di legalità e di lotta alla Mafia. Per questo motivo anche il Sindaco di Napoli, anch’egli impegnato in passato nella procura antimafia, ha voluto rendergli omaggio. Falcone e Borsellino sono infatti due figure che devono restare sempre vive. Sono loro la chiave di Volta. La chiave per cercare di superare tutti i momenti bui dovuti alle nefaste faccende della malavita. A distanza di quasi 30 anni sono ancora il simbolo e ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNel lontano 23 maggio del 1992 ebbe luogo la notadidove persero la vita Giovanni, la moglie ed i membri della scorta. Un tragico avvenimento che vieneto ogni anno in questa mesta ricorrenza. Sono trascorsi dunque 29 anni da quel fatidico momento.insieme a Borsellino sono i simboli di legalità e di lotta alla Mafia. Per questo motivo anche il Sindaco di, anch’egli impegnato in passato nella procura antimafia, ha voluto rendergli omaggio.e Borsellino sono infatti due figure che devono restare sempre vive. Sono loro la chiave di Volta. La chiave per cercare di superare tutti i momenti bui dovuti alle nefaste faccende della malavita. A distanza di quasi 30 anni sono ancora il simbolo e ...

