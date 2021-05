Moglie obesa soffoca il marito con il suo sedere | «Non mi ha chiesto scusa dopo una lite»

(Di domenica 23 maggio 2021) Una donna dal peso di 100 chili ha ucciso, schiacciandolo, il. Tatyana O, 45 anni, è accusata di omicidioaver ucciso, schiacciandolo, ilAidar, reo di non averleuna. I due avevano avuto una discussione alla fine della quale la donna ha preteso delle scuse che le sono state negate, così ha afferrato il suo uomo e gli si è seduta sopra fino a ucciderlo. Ad assistere alla scena c’era la figlia di Aidar che, vedendo il padre a faccia in giù sul letto, è corsa a chiedere aiuto ai vicini di Novokuznetsk, in Russia. L’uomo ha implorato aiuto, ha iniziato a gridare, come riporta anche il Sun, ma laha continuato a restare sopra di lui. I vicini hanno chiamato un’ambulanza, ma all’arrivo dei soccorsi per il ...

