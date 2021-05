Mezza Lazio non basta per il Sassuolo (Di domenica 23 maggio 2021) – Formazione arrangiata alla meglio per la Lazio, che si presenta a Reggio Emilia contro il Sassuolo senza Acerbi, senza Luiz Felipe, senza Immobile, senza Luis Alberto, senza Milinkovic Savic, senza Hoedt, senza Mezza squadra, senza sei titolari e, giacché c’è, è costretta a rinunciare dopo 18 minuti a Correa, che non riesce a andare avanti per un risentimento al polpaccio. E davanti si trova un Sassuolo che sa che soltanto vincendo può accedere alla Conference League, sperando che la Roma perda il confronto con lo Spezia. È andata a finire come era prevedibile, col 2-0 dei padroni di casa, con i titolari tutti presenti e nonostante abbiano perduto al 61’ Kyriakopoulos, autore del primo gol, espulso per doppio giallo. Ma malgrado la vittoria, il Sassuolo non è riuscito a guadagnarsi la Conference ... Leggi su romadailynews (Di domenica 23 maggio 2021) – Formazione arrangiata alla meglio per la, che si presenta a Reggio Emilia contro ilsenza Acerbi, senza Luiz Felipe, senza Immobile, senza Luis Alberto, senza Milinkovic Savic, senza Hoedt, senzasquadra, senza sei titolari e, giacché c’è, è costretta a rinunciare dopo 18 minuti a Correa, che non riesce a andare avanti per un risentimento al polpaccio. E davanti si trova unche sa che soltanto vincendo può accedere alla Conference League, sperando che la Roma perda il confronto con lo Spezia. È andata a finire come era prevedibile, col 2-0 dei padroni di casa, con i titolari tutti presenti e nonostante abbiano perduto al 61’ Kyriakopoulos, autore del primo gol, espulso per doppio giallo. Ma malgrado la vittoria, ilnon è riuscito a guadagnarsi la Conference ...

1926Azzurro : @Latium_Uchiha @Lorenzo719000 @eduluongo @MattBest__ Coglione. Avesse perso la Lazio non ti avrei neanche calcolato… - Maestro73M : l'undici titolare della Lazio me tengo questi nessuno Ramos… - wolfgart : @Fernando12may @forzaroma - sayntsss : ma la lazio non ha convocato mezza squadra ajchesjxkaxk - CorriereQ : Il Brasile e mezza Europa su Rafa Borré. Ma la Lazio è in pole e prova a stringere -