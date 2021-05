Meteo Oggi 23 Maggio 2021. Nuvole e piovaschi sparsi in molte regioni (Di domenica 23 maggio 2021) La Primavera fatica a mostrarsi al Nord Italia, e sono state davvero poche le giornate soleggiate da mattina a sera. Nubi quasi sempre presenti, invece nelle aree alpine e prealpine, l’area dei laghi che sono meta turistica, specie nei fine settimana. La giornata odierna avrà Meteo interlocutorio, con tendenza ad un aumento delle nubi. Meteo Oggi 23 Maggio. Nord Italia, nel settore alpino e prealpino centro-orientale ancora cielo molto nuvoloso con la possibilità di piogge sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, che saranno più probabili nel corso del pomeriggio. Quota neve relativamente bassa per il periodo, all’incirca oltre i 2000-2300 metri, localmente inferiore nei Maggiori rovesci. Nelle rimanenti zone da poco nuvoloso a nuvoloso con ampie schiarite pomeridiane sulla ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 23 maggio 2021) La Primavera fatica a mostrarsi al Nord Italia, e sono state davvero poche le giornate soleggiate da mattina a sera. Nubi quasi sempre presenti, invece nelle aree alpine e prealpine, l’area dei laghi che sono meta turistica, specie nei fine settimana. La giornata odierna avràinterlocutorio, con tendenza ad un aumento delle nubi.23. Nord Italia, nel settore alpino e prealpino centro-orientale ancora cielo molto nuvoloso con la possibilità di piogge sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, che saranno più probabili nel corso del pomeriggio. Quota neve relativamente bassa per il periodo, all’incirca oltre i 2000-2300 metri, localmente inferiore neiri rovesci. Nelle rimanenti zone da poco nuvoloso a nuvoloso con ampie schiarite pomeridiane sulla ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Oggi Meteo Liguria - Ancora instabilità e nuvole e lunedì torna la pioggia Ancora correnti umide atlantiche ad attraversare la Liguria portando nuvole e instabilità e qualche precipitazione più intensa nella giornata di lunedì. Ecco le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore: Domenica 23 maggio 2021 Giornata grigia sul settore centro - orientale, dove potranno avere luogo episodi di pioviggine o qualche piovasco, specie sui ...

Meteo Trapani. Caldo e vento forte da Sud. Le previsioni Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28.9°C, la minima di 17.6°C,... Allerte meteo previste: vento. Lunedì, 24 maggio: Bel tempo con sole splendente per l'intera ...

