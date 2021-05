LIVE Brindisi-Virtus Bologna 66-73, Serie A basket in DIRETTA: la Segafredo si impone in gara-1 e inverte il fattore campo (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE COSI’! LA Virtus SI impone IN gara-1 DELLA SEMIFINALE! Hunter lascia scadere i 24 secondi, 3? al termine, time out Vitucci. 66-73 Piazzato di Harrison, Djordjevic chiama time out con 22? sul cronometro. 64-73 3/3 Bostic, 29? da giocare. Fallo di Gamble sul tentativo dall’arco di Bostic. 61-73 TRIPLA di Teodosic, Virtus vicina alla conquista di gara-1, 45? da giocare. 61-70 2/2 Harrison, 1’23” sul cronometro. Fallo di Pajola che manda in lunetta Harrison. 59-70 1/2 Gaspardo, Segafredo in bonus, un solo fallo commesso dall’Happy Casa nel quarto quarto. Fallo di Teodosic, liberi per Gaspardo. 58-70 TRIPLA di Alibegovic, scappa via la Virtus, +12, 2’21” da giocare. 58-67 TRIPLA CENTRALE DI ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE COSI’! LASIIN-1 DELLA SEMIFINALE! Hunter lascia scadere i 24 secondi, 3? al termine, time out Vitucci. 66-73 Piazzato di Harrison, Djordjevic chiama time out con 22? sul cronometro. 64-73 3/3 Bostic, 29? da giocare. Fallo di Gamble sul tentativo dall’arco di Bostic. 61-73 TRIPLA di Teodosic,vicina alla conquista di-1, 45? da giocare. 61-70 2/2 Harrison, 1’23” sul cronometro. Fallo di Pajola che manda in lunetta Harrison. 59-70 1/2 Gaspardo,in bonus, un solo fallo commesso dall’Happy Casa nel quarto quarto. Fallo di Teodosic, liberi per Gaspardo. 58-70 TRIPLA di Alibegovic, scappa via la, +12, 2’21” da giocare. 58-67 TRIPLA CENTRALE DI ...

zazoomblog : LIVE Brindisi-Virtus Bologna 50-53 Serie A basket in DIRETTA: +3 Segafredo prima degli ultimi dieci minuti -… - zazoomblog : LIVE – Brindisi-Virtus Bologna 35-36 gara-1 Playoff Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Brindisi-Virtus… - zazoomblog : LIVE – Brindisi-Virtus Bologna 44-45 gara-1 Playoff Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Brindisi-Virtus… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #SerieA #PlayOff #semifinale #gara1 All'intervallo lungo #VirtusBologna avanti 32-29 su #Brindisi! #live - zazoomblog : LIVE Brindisi-Virtus Bologna 18-24 Serie A basket in DIRETTA: +6 in favore delle V Nere a metà secondo quarto -… -