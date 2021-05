Juric, lite in tv con Sky: “Portate rispetto”. E se ne va (Di domenica 23 maggio 2021) “Subito una grande cagata… Dovete portare rispetto…”. Ivan Juric, allenatore del Verona, esplode davanti alle telecamere di Sky dopo il pareggio per 1-1 a Napoli: il risultato toglie ai partenopei la qualificazione alla prossima Champions League. Juric interpreta la prima domanda come un riferimento all’impegno ‘intermittente’ della squadra scaligera. “Voi mancate di rispetto, la state mettendo in un modo non giusto”. “Nessuno sta dicendo che vi siete impegnati di più oggi”, chiariscono dallo studio. “La squadra ha dato sempre il massimo. Questo comportamento non è accettabile, mi deve chiedere scusa. Questo vostro pensiero è una vergogna”, dice prima di andarsene. Poco dopo, arriva la posizione ufficiale del Verona con un tweet: “Il Presidente Setti e Hellas Verona FC, a tutela dei valori sportivi che anche in questa ... Leggi su funweek (Di domenica 23 maggio 2021) “Subito una grande cagata… Dovete portare…”. Ivan, allenatore del Verona, esplode davanti alle telecamere di Sky dopo il pareggio per 1-1 a Napoli: il risultato toglie ai partenopei la qualificazione alla prossima Champions League.interpreta la prima domanda come un riferimento all’impegno ‘intermittente’ della squadra scaligera. “Voi mancate di, la state mettendo in un modo non giusto”. “Nessuno sta dicendo che vi siete impegnati di più oggi”, chiariscono dallo studio. “La squadra ha dato sempre il massimo. Questo comportamento non è accettabile, mi deve chiedere scusa. Questo vostro pensiero è una vergogna”, dice prima di andarsene. Poco dopo, arriva la posizione ufficiale del Verona con un tweet: “Il Presidente Setti e Hellas Verona FC, a tutela dei valori sportivi che anche in questa ...

Advertising

UgoBaroni : RT @CorSport: #Juric, clamorosa lite in tv: 'Vergogna, chiedetemi scusa!' ?? - Fprime86 : RT @CorSport: #Juric, clamorosa lite in tv: 'Vergogna, chiedetemi scusa!' ?? - CorSport : #Juric, clamorosa lite in tv: 'Vergogna, chiedetemi scusa!' ?? - gloriapoch72 : @l_honestly Anche la lite tra Juric e Gattuso, ma che è questo accanimento, capisco giocarsela, ma non giustifico questa rabbia - fabriziovercel4 : Juric, lite in tv con Sky: 'Portate rispetto'. E se ne va -