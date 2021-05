Il “diritto alla sicurezza dei cittadini” in Costituzione: ecco che cosa dice la proposta di Fratelli d’Italia (Di domenica 23 maggio 2021) Inserire nella Costituzione la tutela del “diritto alla sicurezza” per i cittadini. E’ il principio contenuto in una pdl costituzionale (presentata in commissione Affari Costituzionali a metà aprile, firmata da Giorgia Meloni, dal capogruppo e dal vice capogruppo di Fdi alla Camera, Francesco Lollobrigida e Tommaso Foti) che prevede l’integrazione “la Repubblica tutela la sicurezza dei cittadini“, al primo comma dell’articolo 101. La proposta sul diritto alla sicurezza di Meloni, Lollobrigida e Foti La modifica, secondo quanto sostengono Meloni, Lollobrigida e Foti nella premessa della pdl, viene ritenuta “indispensabile ai fini della completezza della tutela offerta dal nostro ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 23 maggio 2021) Inserire nellala tutela del “” per i. E’ il principio contenuto in una pdl costituzionale (presentata in commissione Affari Costituzionali a metà aprile, firmata da Giorgia Meloni, dal capogruppo e dal vice capogruppo di FdiCamera, Francesco Lollobrigida e Tommaso Foti) che prevede l’integrazione “la Repubblica tutela ladei“, al primo comma dell’articolo 101. Lasuldi Meloni, Lollobrigida e Foti La modifica, secondo quanto sostengono Meloni, Lollobrigida e Foti nella premessa della pdl, viene ritenuta “indispensabile ai fini della completezza della tutela offerta dal nostro ...

Advertising

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per la situazione in Colombia, che continua ad essere preoccupante. Esorto tutti a evitare per ra… - LegaSalvini : ?? Enrico Mentana: «In questo Paese c'è la libertà di parola. Non esiste che si metta alla gogna chi ha un parere di… - ItalyMFA : Min.@luigidimaio è intervenuto alla 131^ sess. del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ???? condivide impeg… - IvanSarno : RT @27_giulia: A me frega meno di zero di quelli che non vogliono vaccinarsi.. Però che a ottobre non mi vengano a dire che ci chiudono anc… - nocatcomunism : RT @ProVitaFamiglia: La testimonial della nostra campagna #StopAborto @Abbon_ : 'il diritto alla vita è alla base di tutti i diritti, viola… -