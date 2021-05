Guenda Goria fa un’amara confessione sul suo passato e spiazza tutti (Intervista) (Di domenica 23 maggio 2021) Guenda Goria ha fatto un’amara confessione sul suo passato a CheDonna. La figlia di Maria Teresa Ruta si è raccontata come non mai. Guenda Goria non ha di certo bisogno di presentazioni. La figlia di Maria Teresa Ruta ha incantato il pubblico del piccolo schermo durante l’esperienza al Grande Fratello Vip, facendosi conoscere anche da L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 23 maggio 2021)ha fattosul suoa CheDonna. La figlia di Maria Teresa Ruta si è raccontata come non mai.non ha di certo bisogno di presentazioni. La figlia di Maria Teresa Ruta ha incantato il pubblico del piccolo schermo durante l’esperienza al Grande Fratello Vip, facendosi conoscere anche da L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

infoitcultura : L'amore all'improvviso di Guenda Goria per il siciliano Mirko Gangitano - infoitcultura : Guenda Goria “Ho conosciuto i genitori di Mirko”/ Beppe Convertini “Tale e Quale? Sì' - infoitcultura : Guenda Goria fidanzata, Maria Teresa Ruta: “Deve fare quello che si sente” - infoitcultura : Guenda Goria, la sua salute non sta migliorando: “Dovrò operarmi” - Andrea90724522 : RT @pomeriggio5: 'Da tempo non la sentivo così allegra' Maria Teresa Ruta commenta il nuovo fidanzato della figlia Guenda Goria a #Pomerigg… -