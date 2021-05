F1, perchè non è partito Charles Leclerc e che problema ha accusato la Ferrari (Di domenica 23 maggio 2021) Charles Leclerc non ha potuto prendere parte al Gran Premio di Monaco a causa di un problema verificatosi sulla sua Ferrari durante il giro d’installazione, ovvero quello che porta dal box alla griglia di partenza, effettuato almeno mezz’ora prima dell’inizio della gara. Il monegasco, che ieri prima ha realizzato la pole position, ma poi ha sbattuto contro le barriere alla seconda chicane delle Piscine, si è reso conto di come qualcosa non andasse sulla sua monoposto sotto al tunnel. Dopodiché ha comunicato sconsolato alla sua squadra, dicendo semplicemente “Il cambio, ragazzi”, con una voce molto mesta. Conscio, evidentemente, di come la situazione fosse probabilmente compromessa. Il team aveva deciso di non sostituire la trasmissione per non incappare nella penalità di cinque posizioni, che avrebbe vanificato la ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021)non ha potuto prendere parte al Gran Premio di Monaco a causa di unverificatosi sulla suadurante il giro d’installazione, ovvero quello che porta dal box alla griglia di partenza, effettuato almeno mezz’ora prima dell’inizio della gara. Il monegasco, che ieri prima ha realizzato la pole position, ma poi ha sbattuto contro le barriere alla seconda chicane delle Piscine, si è reso conto di come qualcosa non andasse sulla sua monoposto sotto al tunnel. Dopodiché ha comunicato sconsolato alla sua squadra, dicendo semplicemente “Il cambio, ragazzi”, con una voce molto mesta. Conscio, evidentemente, di come la situazione fosse probabilmente compromessa. Il team aveva deciso di non sostituire la trasmissione per non incappare nella penalità di cinque posizioni, che avrebbe vanificato la ...

