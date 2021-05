F1 | Lando Norris | “Un sogno salire sul podio a Montecarlo”

(Di domenica 23 maggio 2021) Soddisfatto e orgogliosoal termine del GP di Monaco, quinto round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito cittadino più famoso del pianeta una gara che ha regalato più emozioni prima del semaforo verde che durante, visto il problema tecnico occorso al poleman Charles Leclerc che ha costretto il pilota della Ferrari a non prendere parte alla corsa. Il britannico della McLaren, da questo punto di vista, ha guidato splendidamente la monoposto di Woking, sfruttando il ritiro della Mercedes del finlandese Valtteri Bottas e gestendo il rientro del messicano della Red Bull Sergio Perez. Un riscontro che rafforza la terza posizione dinella classifica dei piloti, comandata al termine di questa gara da Max Verstappen, vincitore della corsa monegasca. L’olandese, infatti, precede ora Lewis Hamilton (solo settimo a Monaco) e ...

Leclerc, dramma sportivo ? La Ferrari dovrebbe poter esultare per il bellissimo secondo posto di Carlos Sainz davanti alla McLaren di. Ma gioire proprio non si può. A pochi minuti dal ...Max Verstappen ha vinto il gp di F1di Monaco. L'olandese della Red Bull ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Carlos Sainz e la McLaren di. Soltanto 7° Lewis Hamilton con la Mercedes, 10° Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo). Fuori gara il ferrarista Charles Leclerc, che non è partito, e Valtteri Bottas (Mercedes) ritirato. Con ...Max Verstappen vince il Gran Premio di Monaco di Formula 1 salendo sul gradino più alto del podio dopo una gara dominata dall’inizio alla fine e prendendosi anche la leadership del mondiale. L’olandes ...Soddisfatto e orgoglioso Lando Norris al termine del GP di Monaco, quinto round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito cittadino più famoso del pianeta una gara che ha regalato più emozioni prima del s ...