"Dovevo esserci io con mio figlio in quella cabina..."

(Di domenica 23 maggio 2021) Doveva salire sulla funivia del Mottarone insieme a suodi sei anni ma non c'era più posto: il racconto di un padre scampato alla tragedia

" Quando ho sentito la notizia della funivia mi si è gelato il sangue: in quella cabina potevamoio e il mio bambino di sei anni ", ha raccontato Dario Prezioso all'Adnkronos. L'uomo si ...'Quando ho sentito la notizia della funivia mi si è gelato il sangue: in quella cabina potevamoio e il mio bambino di sei anni'. Si sente miracolato Dario Prezioso mentre racconta all'...Non dev’esserci tristezza. Sarebbe semplicemente folle. L’Atalanta chiude la sua stagione con due sconfitte, la finale di Coppa Italia e l’ultima partita con il Milan. Mentre scriviamo i giocatori del ...Doveva salire sulla funivia del Mottarone insieme a suo figlio di sei anni ma non c'era più posto: il racconto di un padre scampato alla tragedia ...