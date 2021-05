Don Giuseppe Diana, Per amore del mio popolo in onda il film su Rai1 (Di domenica 23 maggio 2021) Don Giuseppe Diana, Domenica 23 Maggio andrà in onda alle ore 21.25 il film “Per amore del mio popolo”, su Rai1, un film di Antonio Frazzi con la collaborazione di Alessandro Preziosi. Don Giuseppe Diana, anticipazioni del film in onda su Rai1 (La Repubblica)Nel cast ci saranno anche Massimiliano Gallo, Adriano Pantaleo, Rosa Diletta Rossi, Elena Margaret Starace, Gianluca Di Gennaro, Michele De Virgilio, Yari Gugliucci e l’esordio di Vincenzo Pennarella. Il sacerdote per tutti era una persona di buon cuore, praticava il suo esercizio a Casal di Principe, due famiglie di camorristi gli Esposito e i Capuano, si sono affronteranno per il controllo del ... Leggi su ck12 (Di domenica 23 maggio 2021) Don, Domenica 23 Maggio andrà inalle ore 21.25 il“Perdel mio”, su, undi Antonio Frazzi con la collaborazione di Alessandro Preziosi. Don, anticipazioni delinsu(La Repubblica)Nel cast ci saranno anche Massimiliano Gallo, Adriano Pantaleo, Rosa Diletta Rossi, Elena Margaret Starace, Gianluca Di Gennaro, Michele De Virgilio, Yari Gugliucci e l’esordio di Vincenzo Pennarella. Il sacerdote per tutti era una persona di buon cuore, praticava il suo esercizio a Casal di Principe, due famiglie di camorristi gli Esposito e i Capuano, si sono affronteranno per il controllo del ...

