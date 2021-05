Delirio del sindaco di Chicago: "Interviste solo ai giornalisti neri" (Di domenica 23 maggio 2021) La deputata dem Tulsi Gabbard parla di razzismo contro i bianchi e chiede un immediato intervento del presidente Usa Joe Biden e della vicepresidente Kalama Harris. Silenzio dalla Casa Bianca Leggi su ilgiornale (Di domenica 23 maggio 2021) La deputata dem Tulsi Gabbard parla di razzismo contro i bianchi e chiede un immediato intervento del presidente Usa Joe Biden e della vicepresidente Kalama Harris. Silenzio dalla Casa Bianca

Ultime Notizie dalla rete : Delirio del Delirio del sindaco di Chicago: "Interviste solo ai giornalisti neri" ... ha criticato pesantemente la decisione di Lori Lightfoot, sempre più sola nel suo delirio anti - ... Pesa tuttavia sulla vicenda l'imbarazzante silenzio del presidente Usa Joe Biden e della ...

