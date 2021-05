Ciclista investito a Zogno, c’è l’elisoccorso: code in Valbrembana (Di domenica 23 maggio 2021) Un Ciclista di 61 anni è stato investito domenica mattina, 23 maggio, lungo la strada statale 470 a Zogno, bloccata dalle 10,30 circa per permettere l’intervento del personale sanitario. L’uomo era con un gruppo di ciclisti, quando per cause ancora da accertare è stato investito ed è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza e l’elisoccorso, in codice rosso per il trasporto in ospedale. Presenti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto successo. In zona si sono formate lunghe code. L’alternativa per la viabilità è la strada per Camanghè. Leggi su bergamonews (Di domenica 23 maggio 2021) Undi 61 anni è statodomenica mattina, 23 maggio, lungo la strada statale 470 a, bloccata dalle 10,30 circa per permettere l’intervento del personale sanitario. L’uomo era con un gruppo di ciclisti, quando per cause ancora da accertare è statoed è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza e, in codice rosso per il trasporto in ospedale. Presenti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto successo. In zona si sono formate lunghe. L’alternativa per la viabilità è la strada per Camanghè.

webecodibergamo : Elicottero in azione a Zogno - gigi695 : Ciclista investito a Zogno, non è grave. Lunghe code in Val Brembana - webecodibergamo : Attenzione in Val Brembana - chrdioc : ++Ciclista di 43 anni investito ad Amatrice, trasportato in eliambulanza al Gemelli: è grave++ - Leonardo44447 : -