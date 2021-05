Charlene di Monaco irriconoscibile, ecco come si è mostrata (Di domenica 23 maggio 2021) La Principessa Charlene di Monaco, consorte di Alberto II, ha stupito tutti con un nuovo look. eccola nei nuovi scatti. Cambio di Look per Charlene di Monaco Lei è la Principessa Consorte del Principato di Monaco, in quanto moglie di Alberto II. Da qualche tempo, la sue uscite pubbliche sono sempre minori. Che fine ha fatto Charlene di Monaco? Negli ultimi anni, la Principessa si dedica alle tante associazioni di volontariato che ha fondato e sostenuto. Una di queste, si occupa di attività e sensibilizzazione contro il bracconaggio. E proprio per tale motivo, Charlene si è recata in Africa, dove tale associazione è impegnata per la salvaguardia dei rinoceronti. Ma quello che ha sorpreso, i suoi tanti followers, sono alcuni scatti ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) La Principessadi, consorte di Alberto II, ha stupito tutti con un nuovo look.la nei nuovi scatti. Cambio di Look perdiLei è la Principessa Consorte del Principato di, in quanto moglie di Alberto II. Da qualche tempo, la sue uscite pubbliche sono sempre minori. Che fine ha fattodi? Negli ultimi anni, la Principessa si dedica alle tante associazioni di volontariato che ha fondato e sostenuto. Una di queste, si occupa di attività e sensibilizzazione contro il bracconaggio. E proprio per tale motivo,si è recata in Africa, dove tale associazione è impegnata per la salvaguardia dei rinoceronti. Ma quello che ha sorpreso, i suoi tanti followers, sono alcuni scatti ...

Charlène di Monaco, una principessa contro i bracconieri Dov'era Charlène di Monac o mentre il principe Alberto e i gemellini Jacques e Gabriella facevano il tifo all'ePrix di Formula E che si è svolto domenica 9 maggio per le strade di Montecarlo? Se lo ...

