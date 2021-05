Campania, è corsa verso il bianco: i ricoveri vanno sotto quota 1000 (Di domenica 23 maggio 2021) Si chiude una buona settimana, ricca di dati positivi e belle speranze per la Campania e la lotta al Covid-19. Dopo più di otto mesi la regione torna al livello immediatamente precedente... Leggi su ilmattino (Di domenica 23 maggio 2021) Si chiude una buona settimana, ricca di dati positivi e belle speranze per lae la lotta al Covid-19. Dopo più di otto mesi la regione torna al livello immediatamente precedente...

infoitinterno : La corsa dei giovani al vaccino. L’email nella notte a Figliuolo: “Servono più dosi in Campania' - Il_Medico_tardo : Prenotazioni per #openday vaccinale a #Napoli Due considerazioni: 1- gli over 18 credono nel vaccino 2- le infras… - MarcoVarchetta : @Emanuele676 @StefanoSamma7 @Reg_Campania Perchè dai 40 in su potevano già aderire, questo è un 'extra' diciamo, co… - OrlandoStier68 : RT @fratellidital15: ?? @AntonioIannone 'l’annunciata intesa tra PD e M5S per la corsa al Comune di Napoli è la conferma che i due partiti s… - mrcfsn : RT @fratellidital15: ?? @AntonioIannone 'l’annunciata intesa tra PD e M5S per la corsa al Comune di Napoli è la conferma che i due partiti s… -