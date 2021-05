Bologna-Juve, le formazioni ufficiali (Di domenica 23 maggio 2021) Ecco le scelte di Mihajlovic e Pirlo in vista dell’ultima di campionato tra Bologna e Juventus. Le formazioni ufficiali: Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Soumaoro, Tomiyasu; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio. Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. FOTO: Twitter Cristiano Ronaldo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 23 maggio 2021) Ecco le scelte di Mihajlovic e Pirlo in vista dell’ultima di campionato trantus. Le(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Soumaoro, Tomiyasu; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio.ntus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. FOTO: Twitter Cristiano Ronaldo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

juventusfc : Report: l'ultima conferenza stampa prepartita della stagione ?? - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv:… - juventusfc : #BolognaJuve, una lunga storia di ??????????! ???? ?? - Bali_Hai : Ronaldo in panchina, su Bologna-Juve mettiamo una croce. Adesso dobbiamo contare solo su noi stessi - Colin8228 : #Lineup11 Formazione di stasera per Bologna-Juventus di Campionato #Juventus #Juve #FinoAllaFine -