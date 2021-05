Udinese, i convocati di Gotti per l’Inter (Di sabato 22 maggio 2021) Pubblicata sul sito dell’Udinese la distinta con i convocati di Luca Gotti per la gara di domani in casa contro l’Inter, ultima partita del campionato: Portieri: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet Difensori: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 65 Rigo; 90 Zeegelaar Centrocampisti: 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 24 Battistella; 37 Pereyra; 64 Palumbo Attaccanti: 7 Okaka; 32 Llorente; 45 Forestieri; 68 Basha. Foto: Sito Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 22 maggio 2021) Pubblicata sul sito dell’la distinta con idi Lucaper la gara di domani in casa contro, ultima partita del campionato: Portieri: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet Difensori: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 65 Rigo; 90 Zeegelaar Centrocampisti: 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 24 Battistella; 37 Pereyra; 64 Palumbo Attaccanti: 7 Okaka; 32 Llorente; 45 Forestieri; 68 Basha. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

