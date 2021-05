Toti: accordo Piemonte - Liguria non è stravaganza ma un servizio, i vaccini in ferie hanno un senso (Di sabato 22 maggio 2021) Io leggo la lettera di Figliuolo come un richiamo alla sobrietà e alla ragionevolezza". Così sempre Toti, intervistato dal Corriere della Sera. "Se è un benefit per l'ombrellone o la seggiovia, ... Leggi su rainews (Di sabato 22 maggio 2021) Io leggo la lettera di Figliuolo come un richiamo alla sobrietà e alla ragionevolezza". Così sempre, intervistato dal Corriere della Sera. "Se è un benefit per l'ombrellone o la seggiovia, ...

Advertising

andrearinaldi25 : Vaccino in ferie, Toti: «Accordo tra Regioni non è una stravaganza ma un servizio per i cittadini» - GHERARDIMAURO1 : RT @RaiNews: 'Ho avvisato e discusso a lungo con il generale Figliuolo di questo tipo di accordo' - RaiNews : 'Ho avvisato e discusso a lungo con il generale Figliuolo di questo tipo di accordo' - pierbiagio1 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Toti: accordo tra Liguria e Piemonte non è stravaganza ma un servizio #coronavirus - CorriereTorino : Vaccino in ferie, Toti: «Accordo tra Regioni non è stravaganza ma servizio per i cittad... -