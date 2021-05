Real, rimonta inutile, la Liga è dell'Atletico di Simeone! Retrocede il Valladolid di Ronaldo (Di sabato 22 maggio 2021) Dopo sette anni, il 'Cholo' l'ha fatto di nuovo. L'Atletico è riuscito a spezzare il ferreo duopolio Barça - Madrid vincendo la sua undicesima Liga. Le ultime 3 portano la firma di Simeone: nel '96 il ... Leggi su gazzetta (Di sabato 22 maggio 2021) Dopo sette anni, il 'Cholo' l'ha fatto di nuovo. L'è riuscito a spezzare il ferreo duopolio Barça - Madrid vincendo la sua undicesima. Le ultime 3 portano la firma di Simeone: nel '96 il ...

Advertising

Eurosport_IT : ATLETICO MADRID SUL TETTO DI SPAGNA ?????? Vittoria in rimonta contro il Valladolid che vale l'11esimo titolo nella s… - Bertolca10 : Vittoria speculare, in rimonta 2-1 per Real e Atletico, ma i Colchoneros mantengono i due punti di vantaggio che co… - FraLauricella : Nei minuti finali il #Real vince, ma non basta. L'Atletico Madrid vince in rimonta 2-1 in casa del #Villadolid e vi… - TuttoSuMilano : RT @GoalItalia: L’Atletico Madrid è campione di Spagna: decisiva la rimonta contro il Valladolid, vittoria inutile per il Real Madrid ??????… - radio_milano : RT @GoalItalia: L’Atletico Madrid è campione di Spagna: decisiva la rimonta contro il Valladolid, vittoria inutile per il Real Madrid ??????… -