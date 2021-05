Pregliasco: 'Non arriveremo mai all'immunità di gregge, malattia sarà endemica' (Di sabato 22 maggio 2021) virologo dell'Università di Milano, ha spiegato che secondo lui l - cioè la capacità di un gruppo di resistere all'attacco di un virus, in questo caso del - non si potrà mai raggiungere. 'Non la ... Leggi su leggo (Di sabato 22 maggio 2021) virologo dell'Università di Milano, ha spiegato che secondo lui l - cioè la capacità di un gruppo di resistere all'attacco di un virus, in questo caso del - non si potrà mai raggiungere. 'Non la ...

Advertising

fanpage : Il giallo di Virginia, vaccinata con più dosi. Pregliasco: “Sta bene”. La madre: “Non sta in piedi” - theciosaz : @DottAngeloC @VogliaZebra_net @tiecolino Non è il solo ma anche lui contribuisce. Come Walter e Pregliasco. E sono ufficialità - marcell16895275 : RT @dino49_pz: @ilpazientezero @PellizzariGiano @RTaverBella @GHINODITACCO18 @FmMosca @marcell16895275 @FabioFZ3 @d_essere @natalinogori51… - occhio_notizie : Per il virologo Fabrizio Pregliasco non raggiungeremo mai l'immunità di gregge. Ecco perché - b_1n0 : RT @bisagnino: Immunità gregge, Pregliasco: “Non la raggiungeremo mai” -