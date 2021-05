Nuoto, Benedetta Pilato: “Ero arrabbiata dopo i 100 rana, non mi aspettavo questo tempo per alcuni problemini al ginocchio” (Di sabato 22 maggio 2021) dopo la delusione, la gioia. Benedetta Pilato ha ritrovato il sorriso e i suoi 50 rana sono stati la medicina migliore. Negli Europei 2021 di Nuoto a Budapest (Ungheria) i 100 metri dello stile più complicato della vasca non le avevano regalato soddisfazioni: l’esclusione per pochi centesimi dalle semifinali per la selezione interna non era stata gradita e dunque stamane c’era voglia di far vedere al mondo di che pasta si è fatti. Pilato l’ha fatto siglando il nuovo record italiano dei 50 rana menzionati di 29?50, stabilendo anche il nuovo primato europeo e mondiale junior, vicinissima ai record continentali e mondiali assoluti: “Non mi aspettavo questo tempo, dopo i 100 rana ero ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021)la delusione, la gioia.ha ritrovato il sorriso e i suoi 50sono stati la medicina migliore. Negli Europei 2021 dia Budapest (Ungheria) i 100 metri dello stile più complicato della vasca non le avevano regalato soddisfazioni: l’esclusione per pochi centesimi dalle semifinali per la selezione interna non era stata gradita e dunque stamane c’era voglia di far vedere al mondo di che pasta si è fatti.l’ha fatto siglando il nuovo record italiano dei 50menzionati di 29?50, stabilendo anche il nuovo primato europeo e mondiale junior, vicinissima ai record continentali e mondiali assoluti: “Non mii 100ero ...

