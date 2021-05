Nepal | il presidente scioglie il Parlamento

(Di sabato 22 maggio 2021) Ildelè stato oggi sciolto, per la seconda volta in cinque mesi, in mezzo alla pandemia di coronavirus, e le nuove elezioni si terranno a novembre. Le rivalità politiche tra il primo ...

Il Parlamento delè stato oggi sciolto, per la seconda volta in cinque mesi, in mezzo alla pandemia di ... IlBidhya Devi Bhandari ha sciolto il Parlamento all'alba di oggi, dopo altri ...Katmandu, 22 mag 09:40 - Ladella Repubblica del, Bidya Devi Bhandari, ha sciolto la Camera dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento federale,...Il Parlamento del Nepal è stato oggi sciolto, per la seconda volta in cinque mesi, in mezzo alla pandemia di coronavirus, e le nuove elezioni si terranno a novembre. (ANSA) ...Un nuovo aumento dei casi preoccupa il Regno Unito, una settimana di confinamento in Argentina, turisti rimpatriati dal Nepal: l’attualità sulla pandemia. Leggi ...