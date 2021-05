Musetti-Tsitsipas in tv oggi: orario, canale e diretta streaming semifinale Atp Lione 2021 (Di sabato 22 maggio 2021) Lorenzo Musetti dovrà vedersela con Stefanos Tsitsipas, in occasione delle semifinali dell’Atp 250 di Lione 2021. Dopo aver sconfitto Aljaz Bedene, il talentuoso tennista di Carrara cercherà rivalsa contro l’opponente greco, dopo la resa in due set ad Acapulco. Sfida dalla difficoltà specifica elevatissima per Musetti, considerando il valore indiscutibile di Tsitsipas. Il match andrà in scena oggi, sabato 22 maggio, a partire dalle ore 14.00 italiane. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming disponibile sul sito ufficiale dell’emittente e attraverso la piattaforma SuperTennix. In alternativa alle opzioni citate, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo ... Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) Lorenzodovrà vedersela con Stefanos, in occasione delle semifinali dell’Atp 250 di. Dopo aver sconfitto Aljaz Bedene, il talentuoso tennista di Carrara cercherà rivalsa contro l’opponente greco, dopo la resa in due set ad Acapulco. Sfida dalla difficoltà specifica elevatissima per, considerando il valore indiscutibile di. Il match andrà in scena, sabato 22 maggio, a partire dalle ore 14.00 italiane. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livedisponibile sul sito ufficiale dell’emittente e attraverso la piattaforma SuperTennix. In alternativa alle opzioni citate, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo ...

