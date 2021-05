Moto3: Surra e Bartolini wild card al GP d'Italia (Di sabato 22 maggio 2021) Le prestazioni di Surra e Bartolini nei primi due appuntamenti del CIV Moto3 sono valse il debutto come wild card in una gara del Mondiale, non una qualsiasi, ma il Gran Premio d'Italia al Mugello in ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 22 maggio 2021) Le prestazioni dinei primi due appuntamenti del CIVsono valse il debutto comein una gara del Mondiale, non una qualsiasi, ma il Gran Premio d'al Mugello in ...

corsedimoto : VALENTINO ROSSI in pompa magna al GP del #Mugello. Il Team Bardahl #VR46 Riders Academy schiererà #Bartolini e… - SkySportMotoGP : #Moto3, wild card per Bartolini e Surra al Mugello #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - gife59 : BARTOLINI E SURRA WILD CARD AL MUGELLO IL TEAM BARDAHL VR46 RIDERS ACADEMY schiererà in veste di wild card I suoi d… - Bardahl_JPN : RT @sportli26181512: Moto3, wild card per Bartolini e Surra al Mugello: Il piemontese classe 2004 farà il suo debutto nel motomondiale col… - biagio4658 : Bella occasione per Bartolini e Surra la Wild Card al Mugello, sarebbe bello vederli in Moto3 nel 2022???????? -

