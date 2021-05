Messa domenica 23 maggio in tv: programma, orari, canale e diretta streaming (Di sabato 22 maggio 2021) Il programma, gli orari e le informazioni sulla Santa Messa e del rosario nella giornata di domenica 23 maggio. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 10:50, verrà celebrata la Messa in diretta su Rai Uno. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su canale 5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. diretta streaming invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina ... Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) Il, glie le informazioni sulla Santae del rosario nella giornata di23. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 10:50, verrà celebrata lainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina ...

Advertising

MadonnaFioriBra : PENTECOSTE Santa Messa in diretta Domenica 23 Maggio ore 10.30 clicca per vedere --> - accio_liam : Guardando un tik tok mi si è sbloccato un ricordo di quando facevo la chierichetta alla messa della domenica e in p… - CattedralePa : Domenica 16 maggio 2021 - ASCENSIONE DEL SIGNORE «Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio». (M… - AscoltaEMedita : possiamo dire di avere la stessa venerazione per questi quattro “preziosi libretti”? Li abbiamo letti e riletti per… - LatinaBiz : Locandina In occasione della visita del Cardinale Francesco Monterisi all’Abbazia di Valvisciolo che presiederà al… -

Ultime Notizie dalla rete : Messa domenica Taurianova. Villa Zerbi pronta ad accogliere i visitatori Domenica 23 maggio 300 luoghi, tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la ... che prevede la commemorazione di Natale Zerbi, con la messa a dimora di un albero e la posa di una targa, ...

Infrastrutture, Catalfamo: 'Dialogo costante con il ministero' L'assessore regionale alle infrastrutture, Domenica Catalfamo, e il dirigente del settore Infrastrutture di trasporto, Giuseppe Liritano, hanno ... e gli interventi previsti per la messa in sicurezza ...

Le Messe in diretta tv e social di domenica 16 maggio Avvenire Infrastrutture in Calabria, Catalfamo: “costante dialogo col Ministero” L'assessore regionale, Domenica Catalfamo, ha incontrato il responsabile Mims per investimenti, Giuseppe Catalano ...

Infrastrutture, Catalfamo: “Dialogo costante con il ministero” Investimenti del settore delle infrastrutture in Calabria, ma anche i contenuti del Pnrr. Sono stati i temi della riunione tra l’assessora regionale alle infrastrutture Domenica Catalfamo, e il dirige ...

23 maggio 300 luoghi, tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la ... che prevede la commemorazione di Natale Zerbi, con laa dimora di un albero e la posa di una targa, ...L'assessore regionale alle infrastrutture,Catalfamo, e il dirigente del settore Infrastrutture di trasporto, Giuseppe Liritano, hanno ... e gli interventi previsti per lain sicurezza ...L'assessore regionale, Domenica Catalfamo, ha incontrato il responsabile Mims per investimenti, Giuseppe Catalano ...Investimenti del settore delle infrastrutture in Calabria, ma anche i contenuti del Pnrr. Sono stati i temi della riunione tra l’assessora regionale alle infrastrutture Domenica Catalfamo, e il dirige ...