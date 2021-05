Maturità 2021, in classe con la mascherina chirurgica: il protocollo (Di sabato 22 maggio 2021) E’ stato definito il protocollo per la Maturità 2021: in classe con la mascherina chirurgica. Sconsigliate le Ffp2. ROMA – E’ stato definito il protocollo per la Maturità 2021. Dopo un lungo confronto con i sindacati, il Ministero dell’Istruzione è riuscito a mettere nero su bianco il documento per il prossimo esame. Le misure sono molto simili a quelle dello scorso anno. Il protocollo per la Maturità Un protocollo che sembra essere molto simile a quello dello scorso anno. Le regole, come precisato anche dal Corriere della Sera, valgono anche per gli esami di terza media. Distanza tra candidato e commissione La distanza tra candidato e commissione è stata confermata di ... Leggi su newsmondo (Di sabato 22 maggio 2021) E’ stato definito ilper la: incon la. Sconsigliate le Ffp2. ROMA – E’ stato definito ilper la. Dopo un lungo confronto con i sindacati, il Ministero dell’Istruzione è riuscito a mettere nero su bianco il documento per il prossimo esame. Le misure sono molto simili a quelle dello scorso anno. Ilper laUnche sembra essere molto simile a quello dello scorso anno. Le regole, come precisato anche dal Corriere della Sera, valgono anche per gli esami di terza media. Distanza tra candidato e commissione La distanza tra candidato e commissione è stata confermata di ...

