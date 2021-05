LIVE Karate, Europei 2021 in DIRETTA: kumité femminile di bronzo! Sul podio anche Viviana Bottaro e Mattia Busato nel kata (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.42 BRONZOOOOOOOO! Nonostante un infortunio alla caviglia l’Italia si è portata a casa anche il secondo incontro per 1-0, conquistando un posto sul podio! 17.31 Le azzurre iniziano con una vittoria per 10-0! 17.24 Iniziano le finali del kumite femminile a squadre, l’Italia affronterà la Bulgaria. 17.22 Ce la fa il francese, cui basta solo uno yuko per fare la differenza e prendersi il podio. 17.16 E’ il momento del francese Steven Dacosta, contro il turco Burak Uygur. 17.15 Sul podio sale proprio l’austriaco, 3-2 il punteggio. 17.06 Tra pochissimo le finali per il bronzo dei -67 kg maschili. Si inizia con il combattimento tra l’austriaco Stefan Pokorny e il croato Boran Berak. 17.05 Ippon vincente per Katerina Kryva, che ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.42 BRONZOOOOOOOO! Nonostante un infortunio alla caviglia l’Italia si è portata a casail secondo incontro per 1-0, conquistando un posto sul! 17.31 Le azzurre iniziano con una vittoria per 10-0! 17.24 Iniziano le finali del kumitea squadre, l’Italia affronterà la Bulgaria. 17.22 Ce la fa il francese, cui basta solo uno yuko per fare la differenza e prendersi il. 17.16 E’ il momento del francese Steven Dacosta, contro il turco Burak Uygur. 17.15 Sulsale proprio l’austriaco, 3-2 il punteggio. 17.06 Tra pochissimo le finali per il bronzo dei -67 kg maschili. Si inizia con il combattimento tra l’austriaco Stefan Pokorny e il croato Boran Berak. 17.05 Ippon vincente per Katerina Kryva, che ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Karate Europei 2021 in DIRETTA: si assegnano le prime medaglie Italia protagonista - #Karate #Europei… - zazoomblog : LIVE Karate Europei 2021 in DIRETTA: Sara Cardin e Danilo Greco si giocheranno il bronzo le squadre italiane di kat… - zazoomblog : LIVE Karate Europei 2021 in DIRETTA: Sara Cardin e Danilo Greco si giocheranno il bronzo le squadre italiane di kat… - zazoomblog : LIVE Karate Europei 2021 in DIRETTA: Sara Cardin in semifinale le squadre italiane di kata da medaglia - #Karate… - zazoomblog : LIVE Karate Europei 2021 in DIRETTA: le squadre italiane di kata da medaglia ai quarti Sara Cardin - #Karate… -