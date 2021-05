LIVE F1, GP Monaco 2021 in DIRETTA: orario TV8, programma FP3 e qualifiche. Ferrari, che occasione! (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 Capitolo pole position, anche in questo caso nessuno può competere con Ayrton Senna, il quale è il solo a essere risultato il più veloce in qualifica per ben 5 volte (1985, 1988, 1989, 1990, 1991). Il brasiliano non è però l’unico ad aver firmato 4 pole consecutive. L’impresa è riuscita anche a Juan Manuel Fangio (1950, 1955, 1956, 1957). Bisogna infatti ricordarsi di come il GP non si sia disputato fra il 1951 e il 1954. 11.28 Sul fronte delle squadre, la McLaren è la regina indiscussa, avendo ottenuto ben 15 vittorie con sette piloti differenti. Fra di essi, spicca indiscutibilmente Ayrton Senna con 5 trionfi, peraltro consecutivi (1989, 1990, 1991, 1992, 1993); anche Alain Prost ha però saputo lasciare il segno, primeggiando 4 volte (1984, 1985, 1986, 1988); si contano poi 2 successi per David ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.30 Capitolo pole position, anche in questo caso nessuno può competere con Ayrton Senna, il quale è il solo a essere risultato il più veloce in qualifica per ben 5 volte (1985, 1988, 1989, 1990, 1991). Il brasiliano non è però l’unico ad aver firmato 4 pole consecutive. L’impresa è riuscita anche a Juan Manuel Fangio (1950, 1955, 1956, 1957). Bisogna infatti ricordarsi di come il GP non si sia disputato fra il 1951 e il 1954. 11.28 Sul fronte delle squadre, la McLaren è la regina indiscussa, avendo ottenuto ben 15 vittorie con sette piloti differenti. Fra di essi, spicca indiscutibilmente Ayrton Senna con 5 trionfi, peraltro consecutivi (1989, 1990, 1991, 1992, 1993); anche Alain Prost ha però saputo lasciare il segno, primeggiando 4 volte (1984, 1985, 1986, 1988); si contano poi 2 successi per David ...

