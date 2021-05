Juventus | Lippi | «La cosa più importante ora è rinnovare»

(Di sabato 22 maggio 2021) Marcello, ex allenatore della Juve, ha rilasciato un’intervista, parlando così della stagione vissuta dai bianconeri Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Marcelloha detto la sua su come la Juve deve fare per tornare competitiva nella prossima stagione. Le sue parole. «Dico solo che non si può vincere sempre e che lapiùmantenendo un alto livello di competitività. Così il tifoso può sempre sognare di vincere e se poi non arriva il successo… beh, pazienza. Lo sport è questo». LEGGI LE DICHIARAZIONI SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Il 22 maggio 1996 a Roma labatte l'Ajax ai rigori in finale e vince la Champions League. L'ex allenatore dei bianconeri Marcelloha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Un trionfo eccezionale. ...Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE! Calciomercato: 'Non si può sempre vincere, ma serve rinnovare' Agnelli e John Elkann ©...Una punizione scodellata a centro area, una mischia, e alla fine la zampata vincente di Jari Litmanen, il più forte giocatore finlandese nella storia del ...Marcello Lippi, ex allenatore della Juve, ha rilasciato un’intervista, parlando così della stagione vissuta dai bianconeri Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Marcello Lippi ha detto la sua su co ...