Inter-Udinese, Conte: “Vogliamo dare il massimo anche domani” (Di sabato 22 maggio 2021) Antonio Conte alla vigilia di Inter-Udinese, match dell’ultima giornata della Serie A 2020/2021 domani l’Inter sarà impegnata nella trentottesima e ultima giornata della Serie A 2020 /2021 contro l’Udinese di Luca Gotti. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Antonio Conte ha presentato il match ai microfoni di InterTV. Ecco le sue parole. Dopo aver conquistato lo Scudetto e fatto una stagione incredibile manca l’ultimo sforzo per chiudere nel migliore dei modi e festeggiare il tricolore.Manca l’ultima partita contro l’Udinese che è una buonissima squadra e dovremmo cercare fino all’ultimo di dare sempre il massimo per finire nella migliore maniera. domani dobbiamo alzare ... Leggi su intermagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Antonioalla vigilia di, match dell’ultima giornata della Serie A 2020/2021l’sarà impegnata nella trentottesima e ultima giornata della Serie A 2020 /2021 contro l’di Luca Gotti. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Antonioha presentato il match ai microfoni diTV. Ecco le sue parole. Dopo aver conquistato lo Scudetto e fatto una stagione incredibile manca l’ultimo sforzo per chiudere nel migliore dei modi e festeggiare il tricolore.Manca l’ultima partita contro l’che è una buonissima squadra e dovremmo cercare fino all’ultimo disempre ilper finire nella migliore maniera.dobbiamo alzare ...

Advertising

Inter : ?? | ALLENAMENTO Seduta di allenamento per i Campioni d'Italia in vista di #InterUdinese ?? - sportmediaset : L'incontro tra Conte e Zhang rimandato a dopo l'Udinese. #SportMediaset - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Inter-Udinese, ingresso consentito a 1000 ospiti Accolta la richiesta della Lega #SkySport… - sportli26181512 : Conte indica la strada: 'Ora i miei calciatori sanno come si vince': Conte indica la strada: 'Ora i miei calciatori… - Bianca34874951 : RT @antoruotolo: Inter su Musso per destabilizzare l'Udinese in vista del match scudetto. No, aspe'... -