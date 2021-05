Immunità di gregge, Pregliasco: “Non la raggiungeremo mai” (Di sabato 22 maggio 2021) L’Immunità di gregge per il Coronavirus? Per il virologo Fabrizio Pregliasco, “non la raggiungeremo mai. Si tratta infatti della condizione in cui, secondo modelli matematici, risulta azzerata la diffusione della malattia, e noi non ce la facciamo, nel senso che la malattia diventerà endemica, riusciremo ad abbassare molto l’incidenza e quindi a convivere con il virus. E questo riusciremo a farlo nell’arco di 2-3 mesi”. Ne è convinto il virologo dell’Università di Milano che, all’Adnkronos Salute, spiega come “anche raggiungendo l’80% di popolazione vaccinata”, obiettivo raccomandato come target di copertura vaccinale dell’Oms Europa, “la malattia risulta quasi spenta ma non si arriva mai all’azzeramento della circolazione del virus”. “Quando arriveremo al 50% di vaccinati, ai quali aggiungiamo circa 4 milioni di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 maggio 2021) L’diper il Coronavirus? Per il virologo Fabrizio, “non lamai. Si tratta infatti della condizione in cui, secondo modelli matematici, risulta azzerata la diffusione della malattia, e noi non ce la facciamo, nel senso che la malattia diventerà endemica, riusciremo ad abbassare molto l’incidenza e quindi a convivere con il virus. E questo riusciremo a farlo nell’arco di 2-3 mesi”. Ne è convinto il virologo dell’Università di Milano che, all’Adnkronos Salute, spiega come “anche raggiungendo l’80% di popolazione vaccinata”, obiettivo raccomandato come target di copertura vaccinale dell’Oms Europa, “la malattia risulta quasi spenta ma non si arriva mai all’azzeramento della circolazione del virus”. “Quando arriveremo al 50% di vaccinati, ai quali aggiungiamo circa 4 milioni di ...

